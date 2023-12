Criança é atropelada por motociclista embriagado no Nova Aquidauana

Samu realizou o atendimento / Divulgacão

Uma criança de 7 anos foi atropelada por um motociclista, de 40 anos, na Avenida Timóteo Proença, no Nova Aquidauana, na noite de quinta-feira, 21. O condutor estaria com sinais de embriaguez.

Segundo o pai do menino, o motociclista teria atropelado a criança e caiu na via. Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) chegou, a criança estava no colo do pai, com hematomas e sangramento no nariz.

Diante da embriaguez, o motociclista estaria agitado durante o atendimento médico. Ele sofreu escoriações na queda. Após o atendimento, ele foi levado para delegacia.

Já o menino foi socorrido e levado para o Pronto Socorro de Aquidauana, onde está internado.