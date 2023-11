Criança que morreu por afogamento em Dourados é identificada

Divulgação

Foi identificada como sendo Chaiane Vilhalva Cáceres, de 4 anos, a criança que morreu na terça-feira, 14, após se afogar em um lago, às margens da BR-163, que fica próximo de um restaurante e pesqueiro, em Dourados.

Por volta das 11h30, as equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência. Segundo o Dourados News, a pequena estava tomando banho no lago com outras crianças.

No entanto, em um certo momento, Chaiane desapareceu. Em seguida, a mãe e o pai da pequena foram ao local e a encontraram boiando. Ela chegou a ser socorrida, mas já chegou morta no Hospital da Vida.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.