Criança se afoga em piscina ao ser deixada sozinha e babá acaba presa

Viatura da Policia Civil / Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz após deixar três crianças sozinhas em casa em São Gabriel do Oeste. A mais nova, de três anos, se afogou na piscina.

O fato aconteceu no domingo (19). Conforme a Polícia Civil, a criança estava com os irmãos de 10 e 13 anos, aos cuidados da avó.

No entanto, a mulher teria saído no domingo, para buscar roupas em outra casa. Assim, deixou as crianças sozinhas.

Neste momento, a criança de 3 anos se afogou na piscina, sendo socorrida e levada ao hospital da cidade.

Após, a criança precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada. A mulher foi presa em flagrante pelo GOI (Grupo de Operações de Investigações) e responde pelo abandono de incapaz.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.