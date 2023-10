Criança tem crânio exposto após ser atacado por cachorro em fazenda de Ribas

Menino, de 7 anos, foi atacado por um cachorro no último domingo (1°) em uma fazenda da cidade de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande. O caso, porém, só foi divulgado nesta quarta-feira (4) e a criança precisou passar por uma cirurgia plástica e reconstrução da parte do crânio que ficou exposto com o ataque.

O cachorro era da propriedade rural e o ataque teria acontecido na residência onde estava a criança. Ela foi socorrida pelos próprios parentes e inicialmente encaminhada para o Hospital Municipal de Ribas, mas diante da gravidade dos fatos, foi transferida em vaga zero para Campo Grande e recebeu alta ainda na quarta-feira.

A Prefeitura de Ribas confirmou a situação para o site Notícias do Cerrado por meio de uma nota. "O caso realmente aconteceu. O menino foi atendido aqui e encaminhado para cirurgia plástica. Aconteceu um acidente, em zona rural, criança e cachorro da mesma residência. Foi prontamente atendido no hospital, encaminhado de vaga para CG, cirurgia plástica", dizia a nota.

Conforme o site local, as mordidas do animal provocaram uma exposição da calota craniana e no hospital referência de Campo Grande, a área atingida foi reconstruída.

Segundo uma familiar relatou ao site local, o caso aconteceu no início da tarde de domingo, enquanto o pai e avô da criança estavam conversando com o proprietário da fazenda.

"O dono daqui, gosta muito do meu sobrinho. E nisso, viu ele andando de bicicleta e disse: vem aqui, vamos tomar um refrigerante, comer aqui um negócio. E aí ele entrou lá dentro, comeu, foi tudo tranquilo. Ai meu pai falou, a gente vai embora, vamos embora. Ao invés de ele ficar esperando meu pai do lado dele, por instinto de criança, ele decidiu já sair na frente. Quando ele saiu na frente, o cachorro já derrubou ele no chão. Quando o cachorro viu a criança a dois passos dos meu pai, ele fez isso, cometeu essa loucura”, explicou a tia.

A tia também confirmou que o menino está se recuperando bem do ataque e querendo andar de bicicleta novamente, mesmo precisando aguardar mais alguns dias. "Ele está bem e já querendo andar de bicicleta. Estamos tendo que segurar ele aqui. Passou por uma cirurgia plástica e está tudo bem. Não teve intercorrências, foi super tranquilo".