Crianças pedem socorro em Anastácio após avó bater com barra de alumínio

º Batalhão de Polícia Militar / Foto: O Pantaneiro

Duas crianças, de 9 e 10 anos, e um bebê de colo, que não teve a idade especificada, foram resgatados pela Polícia Militar e Conselho Tutelar após serem encontradas na rua, no Jardim Independência, em Anastácio, na noite de terça-feira, 9. As vítimas fugiram de casa, pois teriam apanhado com uma barra de alumínio da avó,

O morador que encontrado os irmãos acionou a equipe policial do 7º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 18h30. Eles estariam pedindo socorro na rua e relataram constante agressões da mãe e vó, ambas seriam usuárias de droga. Conforme o boletim de ocorrência, as crianças contaram que a avó estava nervosa de bateu na perna do mais novo.

O conselho tutelar foi acionado de imediato e deslocaram juntamente com a PM para a casa das crianças, no bairro Cristo Rei. Na residência, ambas foram questionadas sobre as crianças, entretanto, segundo a PM, não esboçaram preocupação ao não saber o paradeiro delas.

As crianças e o bebê ficaram aos cuidados do conselho Tutelar para o devido acolhimento. Diante o exposto às acusadas de maus-tratos e abandono de incapaz foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.