Crianças são encontradas sozinhas em Jardim

Divulgação

Três crianças, de 8, 6 e 3 anos, foram encontradas abandonadas na manhã de ontem, 6, em uma residência localizada no município de Jardim.

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar estiveram no endereço e duas mulheres foram levadas para uma delegacia.

Os militares receberam a denúncia, e ao chegar no local, segundo o site Jardim MS News, a equipe se deparou com a porta dos fundos da residência aberta e com três crianças dormindo. Imediatamente os policiais acionaram uma equipe do Conselho Tutelar para acompanhar o atendimento, visto que a equipe não tinha conhecimento sobre o paradeiro dos pais das crianças ou de algum familiar próximo.

Alguns minutos depois, ainda conforme o site, uma mulher chegou na casa, afirmando que havia ficado responsável pelas crianças e que por volta das 7h teria deixado as crianças sozinhas e saído para tomar café em uma residência localizada a uma quadra do local.

Diante da situação, a mulher foi encaminhada para a delegacia, já na delegacia a mãe das crianças compareceu, onde afirmou que teria deixado as crianças com a essa mulher para poder trabalhar.

O caso foi registrado na 1 DP de Jardim, onde segue em investigação.