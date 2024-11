Crianças sequestradas na Capital são encontradas com o pai na Bolívia

Divulgação

As duas crianças, de 5 e 7 anos, sequestradas pelo pai venezuelano, na última sexta-feira, 22, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, foram encontradas com o autor na Bolívia, neste sábado, 23.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solucionou o desaparecimento das crianças.

Logo que os policiais tiveram conhecimento dos fatos, as investigações iniciaram. A equipe teve êxito em descobrir que os menores foram levados pelo genitor, de nacionalidade estrangeira.

As diligências seguem os trâmites internacionais. As crianças estavam em ótimo estado de saúde, física e psicológica, não foram coagidas pelo pai e disseram que queriam estar com o genitor

O CASO

As crianças, de 5 e 7 anos, que desapareceram, nesta sexta-feira, 22, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, ficaram sozinhas à espera da avó, que estava a caminho da residência para cuidá-las.

Já a mãe justificou que por volta das 6h30 daquele dia deixou os pequenos sozinhos por que precisou sair para trabalhar.

A mãe de nacionalidade peruana já estava desconfiada que o sequestro tivesse sido cometido pelo pai. A mulher recebeu informações que o ex-companheiro estava no Brasil, mas não sabe como ele conseguiu localizar ela com as crianças.