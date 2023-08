Criminalidade registram queda em Mato Grosso do Sul pelo 3º mês consecutivo

Viaturas da Polícia Civil / Divulgação

Os índices criminais monitorados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) registraram queda pelo terceiro mês consecutivo em Mato Grosso do Sul. As maiores quedas foram registradas nos roubos seguidos de morte (-50%) e nos feminicídios (-36%), no período de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O levantamento abrange os 79 municípios de Mato Grosso do Sul e os crimes de homicídios dolosos, feminicídios, homicídios culposos no trânsito, roubos, roubos seguidos de morte, roubos em vias públicas, roubos a comércios, roubos de veículos, roubos em residências e furtos, furtos de veículos e furtos em residências.

Quedas expressivas nos últimos sete meses foram registradas também nos furtos de veículos (-22,3%), furtos em residências (-17,9%), roubos em geral (-14,2), roubos a comércios (-12,2%) e os homicídios dolosos (-8,3%). Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a expressiva e contínua queda na criminalidade violenta é reflexo dos robustos investimentos tanto em equipamentos como em insumos e capacitação.

O delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, atribui os bons resultados a integração das forças de segurança, assim como reflexo dos investimentos que o Governo do Estado tem feito nos últimos anos na segurança pública. “Investir nas polícias é investir na sociedade que ganha, paz, tranquilidade e segurança para suas vidas e seus bens jurídicos”, destacou.

Interior e Faixa de Fronteira

No interior do estado, dos 12 índices monitorados pela Sejusp, 11 apresentaram reduções no período de janeiro da julho deste ano. A maior redução no interior do estado foi registrada nos feminicídios (-42,1%) e nos crimes de roubo de veículos (-38,5%) e roubos (-19,3%).

Já na faixa de fronteira, houve reduções expressivas nos crimes contra o patrimônio. Caíram os roubos de veículos (-37,6%), roubos ao comércio (-18,4%), roubos em geral (-18,2%), roubos em vias urbanas (-10,1%), furtos de veículos (-8,9%) e furtos em residências (-5,4%).

Quedas dos homicídios (-11,5%) também foram registradas na faixa de fronteira de janeiro a julho de 2023.