Criminoso morre em confronto com a polícia no bairro Aero Rancho

Reprodução

Homem, de 39 anos, morreu em confronto com policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na noite de quinta-feira (25).

Ele era suspeito de vários crimes, entre eles, tráfico, roubo e roubo qualificado com emprego de arma, conforme o Midiamax. Os policiais receberam a informação de que o criminoso estava fazendo tráfico em um condomínio e que andava armado. Segundo a polícia, o homem dominava a região usando violência.

Assim, a equipe foi até o local para cumprir mandados de prisão quando o criminoso desferiu tiros contra os policiais que revidaram atingindo-o. Ele chegou a ser socorrido para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

No local, os policiais apreenderam uma arma, tabletes de maconha e uma balança de precisão. O criminoso estava foragido. A perícia foi acionada para o local.