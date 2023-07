Criminosos que roubaram comércio em Aquidauana são presos

Divulgação

Na noite deste sábado, 22, por volta das 21h30min, a equipe policial da Força Tática deslocou até o Bairro São Pedro para atender uma denúncia de violência doméstica.

Rapidamente os militares chegaram ao local e quando foram checar o nome do casal no sistema policial, foi constatado que a mulher de 24 anos e o homem de 21 estavam com mandados de prisão em aberto pelo Artigo 157º, do Código Penal Brasileiro.

O casal foi responsável pelo roubo de uma relojoaria localizada na área central da cidade.

Os autores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.