29 de Setembro de 2025 • 22:17

Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 19:02

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana oferece, de 1º a 3 de outubro, o curso “Como abrir um negócio de sucesso”, voltado para quem deseja empreender e desenvolver habilidades para gerenciar seu próprio negócio.

As inscrições poderão ser feitas na segunda e terça-feira, das 7h às 12h, no CRAS II, localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, 260.

O curso busca orientar os participantes sobre planejamento, gestão e estratégias para aumentar as chances de sucesso no empreendedorismo, oferecendo conhecimento prático para quem deseja iniciar ou aprimorar seu negócio.

