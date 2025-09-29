Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana oferece, de 1º a 3 de outubro, o curso “Como abrir um negócio de sucesso”, voltado para quem deseja empreender e desenvolver habilidades para gerenciar seu próprio negócio.

As inscrições poderão ser feitas na segunda e terça-feira, das 7h às 12h, no CRAS II, localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, 260.

O curso busca orientar os participantes sobre planejamento, gestão e estratégias para aumentar as chances de sucesso no empreendedorismo, oferecendo conhecimento prático para quem deseja iniciar ou aprimorar seu negócio.

