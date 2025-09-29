Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II
Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana
Aquidauana oferece, de 1º a 3 de outubro, o curso “Como abrir um negócio de sucesso”, voltado para quem deseja empreender e desenvolver habilidades para gerenciar seu próprio negócio.
As inscrições poderão ser feitas na segunda e terça-feira, das 7h às 12h, no CRAS II, localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, 260.
O curso busca orientar os participantes sobre planejamento, gestão e estratégias para aumentar as chances de sucesso no empreendedorismo, oferecendo conhecimento prático para quem deseja iniciar ou aprimorar seu negócio.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Casal é detido após ocorrência de violência doméstica em Aquidauana
Violência doméstica, prisões e tentativas de homicídio marcam semana de ocorrências
Dia movimentado em Anastácio: drogas, violência doméstica e prisão por furto marcam semana
Bairro São Pedro
Acusado foi localizado durante atendimento de ocorrência de som alto no Bairro São Pedro
Aquidauana
Homem de 40 anos foi localizado durante patrulhamento no Bairro Ovídio Costa, no dia 27 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS