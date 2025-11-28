Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:19

Polícia

Delegacia da Mulher apura vazamento de vídeo íntimo em Corumbá

Polícia cumpriu mandado e apreendeu eletrônicos para análise pericial

Redação

Publicado em 28/11/2025 às 14:54

Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá investiga a divulgação não autorizada de um vídeo íntimo, ocorrida em meados de 2025. A vítima procurou a polícia após ser informada de que imagens dela teriam sido expostas na internet por um homem com quem se relacionou no passado.

Assim que foi comunicada do caso, a autoridade policial solicitou ao Judiciário a busca e apreensão de materiais que pudessem ajudar na apuração. O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi autorizado pela Justiça.

O mandado foi cumprido nos últimos dias, resultando na apreensão de equipamentos eletrônicos que agora passarão por perícia. O objetivo é identificar a origem e o caminho de disseminação do conteúdo.

A investigação segue em andamento, e a polícia busca reunir provas que esclareçam a responsabilidade pelo crime e permitam dar andamento às medidas cabíveis.

