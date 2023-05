Delegacia de Anastácio e Dois Irmãos do Buriti incineram 111 kg de droga

Quilos de cocaína e maconha destruídos / Foto: Divulgação

As delegacia de Anastácio e de Dois Irmãos do Buriti, realizaram na manhã desta quarta-feira, 17, a incineração de aproximadamente 111 quilos de drogas, que foram apreendidas as últimas operações da Polícia Civil.

O trabalho foi feito com apoio das dependências do frigorífico JBS, em Anastácio. Foram destruídas cerca de 96kg de cocaína e 15kg de maconha.

O ato previamente autorizado pelo Poder Judiciário foi realizado na presença do representante do Ministério Público, da Vigilância Sanitária Municipal e peritos do Núcleo de Perícias conforme disposto na lei 11.343/06