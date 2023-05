Delegacia de Miranda incinera 494 kg de drogas apreendidas

Drogas tiradas de circulação / Foto: Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Miranda, realizou na quarta-feira, 17, a incineração de 494kg de entorpecentes. As apreensões são resultados do trabalho integrado das Forças de Segurança Pública que atuam no combate à criminalidade.

Conforme a polícia, a ação resulta em prejuízo milionário para criminalidade, tirando drogas de circulação.

O ato foi acompanhado pelos representantes do Ministério Público, da Vigilância Sanitária Municipal e peritos do Núcleo.

A Delegacia de Polícia Civil de Miranda possui um número para denúncias: (67) 992153091.