Delegacia do Consumidor identifica falso Médico Veterinário na Capital

Divulgação Polícia Civil

Na última terça-feira (28), a Polícia Civil, através da DECON, em conjunto com o PROCON/MS e o CRMV realizaram a operação na região das Moreninhas com a intenção de identificar falso médico veterinário.

A ação resultou no fechamento administrativo de um Pet Shop, e a identificação do indivíduo que vinha enganando tutores e proprietários do estabelecimento da região ao se passar por médico veterinário.

O suspeito conseguiu fugir, pois não foi localizado em sua residência, todavia está qualificado, bem como foram colhidos documentos inquestionáveis que comprovam os crimes de exercício irregular da profissão, falsidade ideológica e maus tratos a animais.