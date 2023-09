Delegado diz que Mikah foi morta na presença dos filhos de 1 e 4 anos

Mikah foi assassinada em Anastácio / Redes Sociais/ Divulgação/ Você Pantaneiro

Mikaeli Oliveira, de 22 anos, (Mikah como era chamada pelos próximos dela), foi morta pelo seu companheiro Juliano Azevedo, de 28 anos, na frente das duas filhas do casal, em Anastácio nesta sexta-feira, 8. A confirmação de que as crianças estavam no local foi feita pelo delegado.

Ao Jornal O Pantaneiro Luís Fernando Domingos Mesquita disse que as duas meninas de 1 e 4 anos estavam no local, quando a Polícia chegou. "A Seção de investigações Gerais foi até lá para acompanhamento e início de investigação de crime. Os filhos do casal, se encontravam no local dos fatos no momento do cometimento do crime".

O crime de ódio ficou registrado pela Polícia Civil de Anastácio como “feminicídio majorado na presença de descendentes de vítima”. Mikah era casa há 7 anos com Juliano Azevedo, que enviou mensagem de áudio a um familiar dizendo que havia feito "merda". Ele fugiu de carro.

O caso

Mikaeli foi encontrada morta, pelo padrasto, na manhã desta sexta-feira, 8, depois que o assassino mandou um áudio confessando o crime. O crime aconteceu no bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

A vítima estava ensaguentada, com diversas marcas de violência e com perfurações pelo corpo. Inicialmente acredita-se que ele tenha usado a bengala de uma moto para matá-la brutalmente.

O assassino está foragido e teria dito em um dos áudios na tentativa de justificar o crime que suspeitava de traição. Claro, que isso não está comprovado. A polícia organizou uma força tarefa localizá-lo.

Conforme o delegado Luís Fernando Domingos, o laudo sobre a causa morte e possível objeto usado no crime deve sair nas próximas horas.

"A pax credenciada encaminhou o corpo ao IML para exame necroscópico. A vítima possuía algumas perfurações e a quantidade deles assim como a arma será apontada pelo médico legista. As investigações continuarão de forma ininterrupta pela Polícia Civil", finalizou o delegado.