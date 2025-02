DENAR prende quatro pessoas com carga de drogas em Campo Grande

Droga apreendida / Divulgação

Na tarde de ontem (10), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), da Polícia Civil, deflagrou uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas no tráfico de drogas em Campo Grande. A ação foi desencadeada após uma denúncia recebida por meio do telefone de denúncias da Polícia Civil, que indicava o tráfico de entorpecentes provenientes de Corumbá, sendo vendidos em um apartamento localizado no Jardim São Lourenço.

Investigadores da DENAR, em diligência dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, se deslocaram até o local indicado para verificar a denúncia. Após uma vigilância nas proximidades, os policiais observaram um jovem de 23 anos saindo do apartamento e indo até um veículo estacionado em frente ao local. Eles presenciaram uma transação suspeita, quando o jovem entregou um pacote a um dos ocupantes do carro.

Durante a abordagem ao jovem de 23 anos, os policiais encontraram 16,2g de maconha. Ele confirmou que estava envolvido no tráfico e revelou que havia mais drogas em sua residência. Em seguida, os investigadores foram até o endereço indicado e localizaram 11 pacotes de maconha, totalizando 3,472 kg, além de duas balanças de precisão.

No momento da abordagem ao veículo, que estava com um homem de 32 anos e uma mulher de 34 anos, acompanhados do filho do casal, a mulher foi flagrada manipulando um saco com quatro pacotes de maconha e portando uma bolsa com porções de drogas sintéticas, como LSD e MDMA. No porta-luvas do veículo, os policiais encontraram mais seis pacotes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 176g de maconha, além de 1,2g de LSD e 1,2g de MDMA.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 67 3345-0000.

Os quatro envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à sede da DENAR, onde o material apreendido foi registrado. A ação evidencia o trabalho da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e na investigação de pontos de venda de entorpecentes na Capital.