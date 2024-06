Dentista sequestrado é forçado a fazer transferências e abandonado na BR-262

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Na noite de sábado, 8 de junho, um dentista de 30 anos foi sequestrado no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Os criminosos o mantiveram em seu veículo enquanto o forçavam a fazer transferências bancárias, fugindo depois com o carro da vítima.

O sequestro ocorreu por volta das 22h30, perto de um supermercado, quando o dentista, que dirigia um Honda City (placa QAL3518), foi abordado por quatro homens, um deles armado. Ele foi colocado no banco traseiro do carro e os criminosos trafegaram pelo bairro Nova Lima, fazendo uma parada em uma conveniência para comprar bebidas e outros itens com o cartão da vítima.

Durante o sequestro, os bandidos obrigaram o dentista a fazer duas transferências via Pix, uma de R$ 1 mil e outra de R$ 200. Após isso, levaram a vítima para a BR-262, abandonando-a perto de duas fazendas na saída para Três Lagoas, e fugiram com o veículo. O dentista relatou à polícia que ouviu os sequestradores dizendo que levariam o carro para o Paraguai, conforme o site Midiamax.

O dentista conseguiu pedir socorro em uma das fazendas próximas. A Polícia Militar foi acionada e o encaminhou à Delegacia. Nervoso e apreensivo, ele recusou atendimento médico e psicológico. Na delegacia, relatou que foi colocado no banco do passageiro da frente e não conseguiu identificar bem os criminosos que estavam no banco de trás, mas descreveu o motorista como moreno, de 1,70m de altura, vestindo camiseta branca, calça escura de tactel e tênis. Todos os sequestradores aparentavam ter entre 18 e 20 anos.

Após a liberação do dentista, uma das agências bancárias informou que os criminosos continuaram a fazer compras em outros estabelecimentos usando os dados da vítima. O caso foi registrado como extorsão qualificada, devido à restrição de liberdade da vítima.