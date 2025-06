Depois da clonagem, "piratas cibernéticos" usam governador Riedel para pedir dinheiro

Nome e foto do governador Eduardo Riedel, utilizados para solicitação de dinheiro via WatsApp pelos "piratas cibernéticos"

Em 2023 o celular do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, foi clonado. A Polícia deflagrou a “Operação Porta 67”, que continua em andamento. Agora, o nome e a imagem do mandatário do Estado, estão sendo utilizados para solicitação de dinheiro via WhatsApp.

O prefixo do número utilizado, é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Uma das linhas de investigação, é para verificar a possível relação entre o crime cibernético de 2023 e o de agora.