Derf prende traficantes que clonavam cartões de créditos

Produtos do crime / Divulgacão

Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram presos pela DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) por tráfico de drogas e golpes com cartões de credito clonados, em Campo Grande.

Segundo a policia, um dos investigados morava no bairro Piratininga. A equipe encontrou 132g de shank e R$ 353 ‘em cédulas. Ele entregou um segundo envolvido que seria responsável pela droga.

Na casa do segundo a policia encontrou cartões de crédito clonados, eletrônicos e relógios. A investigação apontou que eles realizavam compras on-line com endereço de “laranjas” e revendia por preço abaixo do mercado.

Na casa dele também foi encontrado munições de vários calibres e 22g de shank.

Ambos foram levados para delegacia.