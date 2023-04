Desafio dos Bandeirantes: abertas inscrições para a corrida da Polícia Civil

Inscrições incluem kit atleta / (Foto: Divulgação)

Para comemorar o 58º aniversário de Bandeirantes, a Polícia Civil realiza em 18 de junho, no município, o Desafio dos Bandeirantes, com caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros.

O evento é uma realização da Prefeitura de Bandeirantes, da Delegacia-Geral da Polícia Civil, do Sindicato Rural do município e do Governo do Estado por meio da Fundesporte.

A largada, tanto da corrida como da caminhada, serão às 8 horas da manhã, do dia 18 de junho, na Rua Ipiranga, nº 261, em frente à Delegacia da Polícia Civil de Bandeirantes e a chegada no Estádio Municipal Ananias Ferreira dos Santos.

As inscrições estão abertas e custam R$ 100, incluindo o kit atleta. São oferecidas somente 300 vagas. Quem adquirir o primeiro lote e se inscrever até o dia 30 de abril tem 30% de desconto. Para o segundo lote, com inscrições entre 1º e 28 de maio, o desconto é de 20%.

Idosos e agentes de segurança pública tem desconto de 50% no primeiro lote. As inscrições podem ser feitas no site kmaisclube.com.br até o dia 16 de junho.