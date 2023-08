Desaparecido há dias, médico é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Dourados

O médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto com mãos e pés amarrados nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (3) em uma residência, na região da Vila Hilda, em Dourados.

Ele estava desaparecido há cerca de 6 dias e a família pedia ajuda para encontrá-lo.

Conforme a imprensa local, a última vez que o profissional de saúde foi visto na cidade era sexta-feira (29), sendo que três dias antes, Rossi havia cumprido sua carga horária no plantão em um hospital particular.

Segundo o site Dourados News, a Polícia Militar e o SIG (Setor de Investigações Gerais) foram acionados e ao chegaram no local endereçado, encontraram a vítima com as mãos e os pés amarrados em cima de uma cama.

O veículo que seria de propriedade de Gabriel, estava estacionado em frente ao imóvel de locação por diária. O médico foi encontrado com a mesma roupa que utilizou no plantão - ele trabalhava no Hospital da Vida e também em um UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A principal suspeita, de momento, é que o médico tenha sido vítima de homicídio, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese neste primeiro momento.

A Polícia Científica foi acionada para fazer os primeiros levantamentos sobre o corpo e dar prosseguimento a investigação, além de encaminhar o corpo para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.