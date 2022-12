Desaparecidos há 5 dias são encontrados mortos às margens de rodovia de MS

Corpos estavam em covas rasas / (Foto: Adilson Domingos/Campo Grande News)

José da Silva Câmara, 23, e Caio Henrique de Oliveira, 21, foram encontrados mortos em uma cova rasa próximo à BR-463, em Dourados, na tarde desta quarta-feira (28). A dupla estava desaparecida há 5 dias após sequestro e podem ter sido vítimas do chamado “tribunal do crime”.

Amarrados, os corpos estavam na região conhecida como Pedreira. De acordo com o site Dourados News, dois homens foram presos por suspeita de envolvimento na execução das vítimas, sendo um em Itaporã e outro em Dourados.

Os jovens moram no bairro Estrela Porã e estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (23). Testemunhas relataram que eles teriam se envolvido em briga, onde agrediram um outro indivíduo.

Ainda conforme o relato, os dois teriam sido colocadas à força em um veículo antigo, tipo Chevrolet Monza, sendo essa a última vez que foram vistos. Os motivos do duplo assassinato ainda não foram informados pela polícia, mas há suspeita de o crime ter ligação com o “tribunal do crime” por acusados de furtar a moto de um integrante de facção criminosa.

Imagens deles circulavam em grupos do WhatsApp com as mãos amarradas e sentados ao chão. A suspeita da polícia é que eles tenham sido mortos pouco depois da divulgação das imagens.

Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) apreenderam o Monza vinho usado no sequestro, um revólver com munições e celulares. Os dois suspeitos presos ainda não tiveram os nomes informados.