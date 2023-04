Descanse para chegar mais longe: PRF orienta motoristas sobre a importância da Lei do Descanso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem atuado para combater a falta de descanso dos motoristas nas estradas e rodovias brasileiras. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o sono é responsável por 40% dos acidentes nas estradas. Em Anastácio, região pantaneira de Mato Grosso do Sul, a PRF já contabilizou 350 infrações desde o ano passado, relacionadas ao não cumprimento da Lei do Descanso. Para orientar os motoristas, o Chefe do Grupo de Fiscalização de Trânsito da Delegacia da PRF de Corumbá, MS, Luiz Filipi Treib, explicou que a lei garante aos motoristas profissionais, tanto de transporte de carga quanto transporte de passageiros, pelo menos 11 horas de descanso a cada 24 horas. Além disso, os motoristas não podem dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas. A infração tem multa de gravidade média e quatro pontos na carteira. A falta de descanso pode causar irritação e impaciência nos motoristas, o que pode levar a acidentes. A falta de conhecimento ou displicência também tem contribuído para as infrações na Lei do Descanso em Mato Grosso do Sul. A orientação da PRF é clara: a falta de descanso não vale o risco.

