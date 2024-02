Detento "assume" identidade do primo para fugir em Sidrolândia

Foi apresentado pela Polícia Militar para a Delegacia de Sidrolândia um homem preso em flagrante por tráfico de drogas. Durante um desencontro de identificação, os policiais civis da unidade prisional descobriram o nome do detento, que tentava burlar a verdadeira identidade.

Ao chegar na Delegacia, o homem se identificou, mas, como não portava documento de identificação, um perito papiloscópico foi acionado. Durante a coleta de digitais do acusado, o perito desconfiou da verdadeira identidade do preso, porque no momento em que o mesmo assinou o BIC (Boletim de Identificação Criminal), escreveu assinatura diversa das demais peças do Auto de Prisão em Flagrante.

Diante desse desencontro e, após a coleta das impressões digitais do detento, o perito constatou que o homem havia utilizado o nome de um primo. Em poder do laudo e na checagem ao sistema, os agentes constataram que o autuado se tratava, na verdade, de um foragido da Justiça desde 2019, e com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Com a revelação do exame e a descoberta da verdadeira identidade, o autor acabou confessando que mentiu a identidade para tentar se livrar dos mandados de prisão.