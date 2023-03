Detentos ateiam fogo no Presídio de Cassilândia em princípio de rebelião

Detentos atearam fogo em colchões em um princípio de rebelião no Presídio de Cassilândia na tarde desta quarta-feira (22).

Segundo o site Cassilândia Notícias, foi possível ver fumaça vindo de dentro da unidade. A Polícia Militar realizou um cerco da área.

A equipe do portal foi ao local e a informação inicial é de que a rebelião teria começado com 30 a 40 presos e se estendeu para toda a unidade.

Informações extra-oficiais constam que os presos teriam saído das celas e estariam no pátio do Presídio. Ainda não há informações sobre a situação dos Policiais Penais (agentes da AGEPEN) que estavam dentro da unidade no início do motim.

A unidade prisional de Cassilândia, originalmente construída para abrigar 80 internos, estaria com um número excessivo de presos, acima dos 220, segundo uma fonte relatou ao Cassilândia Notícias.

Mais informações a qualquer momento.