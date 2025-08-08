Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 20:14

Trânsito 

Detran e PM fiscalizaram mais de 300 veículos e 17 foram apreendidos

Esta é a parcial das blitzes realizadas na Rua Pandiá Calógeras e Dos Ferroviários em Aquidauana

Ademar Cardoso

Publicado em 08/08/2025 às 16:22

Atualizado em 08/08/2025 às 16:32

Blitzes do Detran e PM são feitas para garantir a segurança das pessoas no trânsito de Aquidauana / (Foto João Éric) 

Agentes de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito e policiais militares do 7º BPM, fizeram blitzes na quinta e sexta-feira, em Aquidauana/MS. As operações abordaram carros de passeio e motos com o objetivo principal de preservar a segurança viária, retirando de circulação veículos trafegando sem a devida manutenção.

A verificação da documentação é feita online e, simultaneamente, a realização da blitz. De imediato, os policiais militares ficam sabendo se há irregularidade ou não. Houve blitz na Rua Estevão Alves Corrêa e Rua Pandiá Calógeras, na quinta-feira, e, hoje (8), de novo, em outro trecho da Estevão Alves Corrêa.

Fiscalização aconteceu em dois trechos da Rua Estevão Alves Corrêa (Foto Ryan Santos)

Levantamento parcial, mostra que foram fiscalizados, na quinta-feira, 150 veículos, sendo 93 carros e 57 motos. Oito foram apreendidos, sendo 7 motos e 1 carro; e 47 autos de infração de trânsito (multas) foram lavrados.

Na sexta-feira, 138 veículos fiscalizados (até o fechamento desta matéria), sendo 53 carros e 85 motos. Nove apreensões, sendo 8 motos e um carro; e 46 autos de infração (multa) lavrados.


