Detran e PM fiscalizaram mais de 300 veículos e 17 foram apreendidos

Esta é a parcial das blitzes realizadas na Rua Pandiá Calógeras e Dos Ferroviários em Aquidauana
Blitzes do Detran e PM são feitas para garantir a segurança das pessoas no trânsito de Aquidauana / (Foto João Éric)
Agentes de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito e policiais militares do 7º BPM, fizeram blitzes na quinta e sexta-feira, em Aquidauana/MS. As operações abordaram carros de passeio e motos com o objetivo principal de preservar a segurança viária, retirando de circulação veículos trafegando sem a devida manutenção.
A verificação da documentação é feita online e, simultaneamente, a realização da blitz. De imediato, os policiais militares ficam sabendo se há irregularidade ou não. Houve blitz na Rua Estevão Alves Corrêa e Rua Pandiá Calógeras, na quinta-feira, e, hoje (8), de novo, em outro trecho da Estevão Alves Corrêa.
Levantamento parcial, mostra que foram fiscalizados, na quinta-feira, 150 veículos, sendo 93 carros e 57 motos. Oito foram apreendidos, sendo 7 motos e 1 carro; e 47 autos de infração de trânsito (multas) foram lavrados.
Na sexta-feira, 138 veículos fiscalizados (até o fechamento desta matéria), sendo 53 carros e 85 motos. Nove apreensões, sendo 8 motos e um carro; e 46 autos de infração (multa) lavrados.
Policial
Operação acontece durante o mês de conscientização contra violência doméstica
Evento
Projeto "Olho D'Água" oferece experiência imersiva com arte e tecnologia para promover educação ambiental gratuita na cidade
Luto
Família usou as redes sociais para confirmar a morte
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS