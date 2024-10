Detran-MS alerta para golpes de falso boleto

Orientação é procurar canais oficiais / Divulgação

O golpe do boleto falso ainda é bastante comum entre as fraudes ocorridas que usam o nome dos departamentos de trânsito. São Paulo e Distrito Federal, são os casos mais recentes, que reforçam ao cidadão a importância de utilizar canais oficiais para conferir a veracidade da informação.

A grande questão é que o boleto chega e o proprietário fica em dúvida se deve pagar ou não, por medo de acumular dívida ou ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

O falso boleto de infração é uma dessas tentativas de golpes. Circula na internet e em aplicativos de mensagens, um vídeo que mostra uma carta do Detran-SP e alerta para um novo golpe relacionado a notificação que chega no endereço do proprietário do veículo e indica que a pessoa cometeu uma infração. A orientação na correspondência é que o cidadão aponte a câmera para o QR Code a fim de obter mais informações. Publicado numa plataforma de vídeos, o conteúdo já foi visualizado quase 300 mil vezes.

“A partir do momento que você lê o QR code da falsa autuação você já está perdido. Automaticamente será instalado um cavalo de troia no seu celular, que vai roubar dados e limpar literalmente a sua conta bancária através dos aplicativos e banco”, diz o homem que se identifica como Professor do Consumidor.

Outro caso que chamou atenção na ultima semana, foi do diretor do Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal), Takane do Nascimento. O dirigente foi vítima de uma tentativa de golpe envolvendo uma “falsa multa”. No caso dele, recebeu uma mensagem por e-mail, supostamente do Detran, que informava sobre uma multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70 para um veículo registrado em seu CPF. O conteúdo do e-mail fraudulento enviado ao diretor, incluía um link para “visualizar” a multa. O remetente usava o endereço “detran.sac”.

Embora ainda não existam relatos de tentativas desse tipo de golpe no Mato Grosso do Sul, o alerta é sempre válido. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) reforça a importância de utilizar canais oficiais para validar informações que possam chegar e que contenham a identificação do órgão.

"Recomendamos que a população sempre tenha cuidado com documentos ou sites que se identifiquem como Detran. É importante acessar nossos canais oficiais para consultar a autenticidade dessas informações. Quais são esses canais? Site oficial, Portal de Serviços Meu Detran ou mesmo nossa Central de Informações que é o 154 para quem mora na Capital ou o (67) 3368-0500 para quem reside no interior", enfatiza o Diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui.

O Detran-MS conta com o Portal de Serviços Meu Detran e aplicativo Detran MS que facilitam consultas e disponibilizam serviços digitais. Para atendimento ao publico em geral, o Detran-MS também dispõe de 90 agências de atendimento presencial, sendo 9 em Campo Grande, 3 em Dourados, 2 em Três Lagoas e 76 nos demais municípios sul-mato-grossenses.

Outra dica para consultar infrações é possuir o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, onde será possível consultar possíveis infrações cometidas, por veículo ou por infrator, quando há uma indicação de principal condutor. A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), para ser avisado quando houver uma nova infração registrada.

Ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa a ser comunicado eletronicamente. O SNE possibilita o pagamento com desconto de até 40%, para o usuário que reconheça ter cometido a infração antes da data de vencimento da multa, conforme art. 284 e 282-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

*Com informações da Comunicação Detran-MS