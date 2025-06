Discussão familiar termina em tiro e falsa denúncia em Bonito

Divulgação Polícia Civil

As investigações revelaram, no entanto, que o episódio envolvia uma desavença familiar entre pai e filho.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bonito e com apoio da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, esclareceu nesta quinta-feira (5) um caso de falsa comunicação de crime, que inicialmente foi apresentado como uma tentativa de roubo na zona rural de Bonito.

O caso começou a ser apurado após o suposto crime ser relatado no hospital de Jardim, onde um homem chegou ferido e afirmou ter sido vítima de uma tentativa de assalto.

No entanto, a versão apresentada continha inúmeras contradições e elementos fantasiosos, o que levantou suspeitas por parte da equipe de investigação.

Durante as diligências, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima apontando que a ocorrência estaria, na verdade, relacionada a um conflito familiar.

A equipe então se dirigiu até uma fazenda próxima, onde localizou o filho da vítima.

Em depoimento, ele confessou que havia se desentendido com o pai após uma discussão.

Segundo ele, após a troca de ofensas, o pai deixou a propriedade dirigindo uma caminhonete.

Tomado pela raiva, o filho se apossou de uma espingarda calibre 12, que pertencia ao pai, e efetuou um disparo. Embora tenha alegado que não pretendia atingir o pai, um dos projéteis acabou atingindo a caminhonete e o ferindo na cabeça.

Ao perceber o ferimento, o pai teria parado o veículo, momento em que o filho correu até ele e pediu ajuda a um funcionário da fazenda, que o levou até o hospital.

Ainda conforme o relato, o próprio pai teria pedido que fosse contada às autoridades uma versão falsa, alegando tentativa de roubo, a fim de esconder o real motivo do ferimento.

O filho afirmou que desejava relatar a verdade à polícia, mas foi orientado por familiares a manter a versão falsa dos fatos.

Durante as investigações, os policiais localizaram a arma usada no disparo em uma fazenda vizinha. Segundo testemunhas, o pai da vítima teria pedido que a espingarda fosse escondida. O aparelho celular do filho e a arma de fogo foram apreendidos.

O jovem colaborou com as investigações e acompanhou os agentes até a Delegacia de Bonito, onde prestou depoimento, assim como o funcionário da fazenda que testemunhou os fatos.

O filho vai responder pelos crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal.

A Polícia Civil reforça que a falsa comunicação de crime é uma infração penal grave, que atrapalha investigações e consome recursos públicos que poderiam ser direcionados a casos reais. O trabalho da equipe de investigação foi fundamental para o esclarecimento do caso e para evitar a impunidade.

