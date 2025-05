Disparo acidental de arma de fogo deixa homem gravemente ferido em MS

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Um disparo acidental de arma de fogo, ocorrido em uma fazenda, deixou um homem de 48 anos gravemente ferido no abdômen. O amigo da vítima, de 36 anos, manuseava uma pistola durante uma rotina de limpeza e lubrificação. O caso ocorreu na quinta-feira (1º), em uma fazenda localizada em Bandeirantes.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após a vítima dar entrada no Hospital Municipal João Carneiro de Mendonça.

O homem foi atingido no abdômen, com entrada e saída do projétil na mesma região, e teve que ser transferido com urgência para a Santa Casa de Campo Grande, em vaga zero.

Segundo os relatos iniciais, confirmados pela própria vítima antes da transferência, o disparo foi acidental e causado por negligência na checagem da arma, que ainda estava municiada., publicou o Campo Grande News.

O suspeito apertou o gatilho durante a limpeza da pistola, resultando no disparo.

O autor, segundo a polícia, teve um ferimento leve no punho esquerdo, foi medicado e liberado. Após receber alta, ele foi com a polícia até a fazenda, onde uma testemunha foi ouvida.

A pistola TS9, calibre 9 mm, foi apreendida, assim como o estojo deflagrado.

No entanto, uma carabina calibre .357 Magnum, da marca Amadeo Rossi, registrada em nome do suspeito, não pôde ser apreendida, pois estava em um cofre trancado que ele não conseguiu abrir.

O suspeito possui a documentação regular das armas e é registrado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), com autorização para exercer atividades de caça na região.

