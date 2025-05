Disparo acidental dentro de loja de shopping de Campo Grande deixa dois feridos

PM e Polícia Civil foram acionadas para o local / (Foto: Helder Carvalho, Midiamax)

Na manhã desta segunda-feira (26), um disparo acidental dentro de uma loja no Shopping Campo Grande deixou dois homens feridos. O incidente aconteceu quando a arma de um policial militar, que estava fora de serviço, caiu de sua cintura e disparou de forma involuntária.

De acordo com o delegado Reges de Almeida, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, o policial estava realizando um pagamento quando, ao ajustar a calça, sua pistola acabou disparando. O próprio policial foi atingido na perna pelo projétil, conforme o Jornal Midiamax.

Um vendedor de 29 anos, que estava próximo no momento do disparo, foi ferido levemente na cabeça por estilhaços. Assustado, ele chegou a desmaiar e foi atendido por uma equipe do SAMU ainda dentro da loja, sendo posteriormente encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O policial ferido recebeu atendimento médico em um hospital da cidade.

A arma envolvida, uma pistola de calibre 9 milímetros, foi apreendida e será periciada como parte da investigação sobre o ocorrido.

Segundo testemunhas, o susto provocou o fechamento temporário de algumas lojas próximas. No entanto, o shopping confirmou, em nota oficial, que suas operações continuam normalmente e que está colaborando com as autoridades.

Nota oficial do Shopping Campo Grande:

“O shopping esclarece que houve um disparo acidental dentro de uma das lojas, partindo da arma de um cliente que seria policial militar e acabou se ferindo. A brigada fez o primeiro atendimento e o conduziu ao hospital de ambulância. Um funcionário, que desmaiou, assustado, cortou a cabeça e foi atendido pelo SAMU na loja. Importante ressaltar que ambos já foram atendidos prontamente e encaminhados para atendimento médico e estão conscientes. O shopping está funcionando normalmente e à disposição das autoridades.”