Dívida por perfumes acaba em pancadaria em Jardim

Delegacia de Jardim-MS / Divulgação

Uma jovem de 26 anos procurou a delegacia de Jardim após ser agredida no meio da rua, no centro, por uma dívida de R$ 212 em perfumes com uma revendedora da cidade, na sexta-feira, 8.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que comprou dois perfumes a prazo e iria pagar na segunda-feira, 10, entretanto, a vendedora, de 43 anos, insistiu no pagamento, quando a jovem foi até a casa dela com sugestão de devolver.

Segundo o relato, a vendedora se recusou, quando houve uma discussão. O marido da mulher pegou os produtos e a vítima foi embora. No meio do caminho, ela teria percebido que a acusada estava a perseguindo, quando houve as agressões físicas.

A vítima relatou aos policiais que sofreu diversos ferimentos pelas agressões, que só terminaram quando o esposo da acusada interviu.