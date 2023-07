DOF apreende carros carregados com cigarros contrabandeados em Dourados

Um veículo Fiat, modelo uno carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nesta terça-feira, 18, no perímetro urbano de Dourados. Um homem de 64 anos foi preso em flagrante.

O DOF fazia policiamento na área urbana quando abordou o veículo na Sitioca Campina Verde. No carro foram localizados 400 pacotes de cigarros além de oito pneus, que segundo o autor, seriam deixados na cidade, onde ele receberia R$ 300 pelo transporte.

MAIS CIGARROS

Ainda nesta terça-feira, policiais do DOF encontraram na Sitioca Campina Verde, em um veículo VW/Polo abandonado às margens da BR-463, mais 400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 40 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã. Já o condutor do Uno foi encaminhado à Polícia Federal de Dourados, com o cigarro contrabandeado e o veículo.

HÓRUS E DISQUE DENÚNCIA

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.