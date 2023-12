DOF apreende celulares e relógios contrabandeados em operação

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, 156 aparelhos de telefone celular e seis relógios Smartwatch. Os produtos de origem estrangeira foram inseridos no país de forma ilegal, sem a documentação exigida para o comércio no Brasil.

Conforme informações policiais, os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-162, quando deram a ordem de parada aos condutores de um Peugeot cinza e um Nissan Versa prata. Durante as vistorias nos veículos, os policiais localizaram a mercadoria em compartimentos ocultos nos bandos traseiros. Os produtos ilegais tinham como destino o comércio em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Campo Grande. O prejuízo estimado ao crime foi de 341 mil reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro na última sexta-feira, 8.