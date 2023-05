DOF apreende mais de 450 quilos de droga em Maracaju

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta segunda-feira, 22, na BR-267 em Maracaju, 451 quilos de maconha, que eram transportados em um Fiat/Uno. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam patrulhamento pela rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo que seguia em sentido contrário. Ao retornar para realizar a abordagem o motorista do Uno abandonou o carro e correu em meio a uma mata.

Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado. No interior do veículo foram localizados diversos tabletes de maconha. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 920 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.