DOF completa 37 anos em celebração com destaque para investimento permanente do Governo de MS

Divulgação

Trinta e sete anos de presença efetiva e ações voltadas a garantia da segurança na faixa de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Este é o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), um importante braço da segurança pública de Mato Grosso do Sul e que completa 37 anos com uma cerimônia em Dourados, onde foram entregues medalhas de reconhecimento e destacado o investimento contínuo do Governo do Estado no setor.

Presente no evento, o governador Eduardo Riedel foi um dos homenageados na manhã desta segunda-feira (29), recebendo a outorga da medalha Águia da Fronteira. Criado em 1987, o DOF atualmente estende suas ações há 53 municípios de Mato Grosso do Sul.

"Uma das principais ações em forças de segurança é o investimento. Para que haja integração e inovação sempre presentes, tem que ter investimento permanente. A base, os equipamentos, além do hangar com a aeronave, viaturas, comunicação e toda a parte de inteligência que o DOF tem usado para fazer esse combate ao crime transfronteriço, faz toda a diferença", frisa Riedel.

O governador ainda completa afirmando que são mais de 1,6 mil quilômetros de fronteira seca e com rios no Estado, estando o DOF presente em todas essas regiões.

"Estamos chamando mais efetivo agora. São 540 policiais militares que vão integrar também os quadros do DOF. É dessa maneira que a gente vai fortalecer a instituição, e com essa atuação a gente chega aos excelentes índices de apreensão, com capacidade de enfrentamento, e principalmente de prevenção", comenta Eduardo Riedel, que prossegue a fala.

"Quando apreende droga aqui nós estamos evitando o crescimento do crime organizado, principalmente na Sudeste do Brasil - Rio, São Paulo, Minas. Então o DOF é uma polícia importante não só para Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil", conclui.

Inicialmente chamado Policiamento Especializado de Fronteira, o DOF começou com meros 16 policiais civis e militares, um contraponto ao que hoje ela representa, sendo uma das unidades policiais mais bem equipadas e treinadas de todo o país.

"Em oito anos foram mais de R$ 3 bilhões investidos na segurança pública com a aquisição de equipamentos de ponta, do melhor que se tem no mundo. E tudo isso nós fazemos porque sabemos da importância do Mato Grosso do Sul no cenário nacional", explica o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira.

Para melhorar a atuação em toda a extensão de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, o Governo do Estado investiu R$ 32 milhões em um helicóptero, modelo esquilo, que fica baseado no DOF.

A aeronave é equipada com ponto de calor - tecnologia moderna no segmento da aviação e que permite identificar suspeitos durante à noite, dentro e fora de matas -, com autonomia de voo de 800 km e capacidade para até seis passageiros, além de dois tripulantes. O helicóptero também tem farol de busca para ações noturnas e equipamentos para resgate aeromédico.

Fora isso, o DOF já promove a segurança da população de Mato Grosso do Sul que vive na faixa de fronteira, com presença efetiva nos 888 km de fronteiras fluviais e 722,7 km de fronteira seca entre Brasil e Paraguai no território sul-mato-grossense, abrangendo uma extensa área rural.

Desde setembro de 2022, o DOF está em um novo prédio – que recebeu o nome de 'Coronel Adib Massad' em homenagem ao ex-diretor do Departamento, falecido em março de 2021, aos 91 anos de idade – que também abriga a Defron (Delegacia Especializada de Crimes de Fronteira) e uma base da CGPA (Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo).

Homenagens

Para comemorar os 37 anos do DOF, foi realizada a homenagem às autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços e que contribuíram para o aperfeiçoamento e projeção do Departamento. A primeira outorga aconteceu na comemoração dos 15 anos da instituição policial, se repetindo anualmente e se tornando uma tradição.

Entre os condecorados estão o secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, além da secretária de Cidadania de Mato Grosso do Sul, Viviane Luiza, e o secretário de Esporte, Turismo e Cultura, Marcelo Miranda. Também participaram da solenidade o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o comandante do DOF, coronel Wilmar Fernandes.