DOF intercepta comboio com mais de 6 toneladas de maconha no MS

Na madrugada desta terça-feira (01), equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) interceptaram um comboio de quatro caminhonetes na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai. Os veículos estavam totalmente carregados com maconha, somando aproximadamente mais de 6 toneladas da droga. A operação foi resultado de uma investigação em curso sobre o tráfico de entorpecentes na região.

As caminhonetes, que estavam dispostas em fila para atravessar a fronteira, foram localizadas por meio de técnicas de vigilância e inteligência da polícia. Os motoristas abandonaram os veículos e fugiram ao perceberem a aproximação das equipes do DOF. As buscas pelos suspeitos continuam, mas até o momento nenhum foi capturado.

Em uma outra operação, ainda em andamento, as equipes do DOF invadiram um depósito de drogas nas proximidades da fronteira com o Paraguai. No local, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes, cuja pesagem ainda está sendo realizada, além de três caminhonetes preparadas para o transporte do material ilícito. As autoridades acreditam que esse depósito servia como ponto de distribuição para o tráfico de drogas na região.

As duas ocorrências seguem em andamento, com as drogas e as caminhonetes sendo escoltadas pelas equipes do DOF para uma unidade policial. A previsão é que os veículos e o carregamento cheguem ao destino agora à tarde, onde serão contabilizados oficialmente e posteriormente incinerados, conforme as normas vigentes.

Essas ações fazem parte de um esforço contínuo das autoridades brasileiras para combater o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai, uma das rotas mais utilizadas por organizações criminosas.