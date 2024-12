DOF intercepta comboio e apreende mercadorias ilegais

Ilustrativa - Divulgação DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, em Nova Alvorada do Sul, um comboio com 14 veículos carregados com contrabando e descaminho. Na ação, 14 homens foram detidos.

Os militares faziam bloqueio na BR-267, quando abordaram os condutores dos automóveis. Durante vistorias, foram encontrados diversos produtos de origem estrangeira. Os motoristas afirmaram que pegaram os materiais em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam para diversas cidades do Estado de São Paulo.

Entre os itens estão cigarros, aparelhos de telefone celular, pneus, roupas, eletrônicos, cigarros eletrônicos, componentes de informática, entre outros.

Os materiais apreendidos, avaliados em R$ 1,1 milhão, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

Com informações da Ascom DOF.