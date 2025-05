Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Miranda

Itens apreendidos / Divulgação

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos na noite da última quarta-feira (7), em Miranda, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, durante a operação Caminhos Seguros.

De acordo com a corporação, por volta das 22h30, os policiais faziam diligências na região conhecida como “cracolândia” quando avistaram dois suspeitos fugindo ao perceberem a aproximação da viatura. Os jovens haviam saído de um imóvel já conhecido por ser ponto de tráfico e onde outras prisões em flagrante já foram feitas.

Durante a abordagem, com um dos adolescentes foram encontradas 51 trouxinhas de pasta base de cocaína escondidas no bolso da bermuda. Dentro do imóvel, os policiais localizaram mais dois invólucros com outras 99 porções da mesma substância, embaladas e prontas para venda.

Além da droga, os agentes apreenderam R$ 250,25 em espécie, em notas de diversos valores. Os dois menores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

