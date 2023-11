Dois anos após morte de Bruna, namorado é preso como principal suspeito

Ewerton saindo da 4ªDP, dez dias após matar Bruna Moraes / Henrique Kawaminami/Arquivo, Campo Grande News

Dois anos após Bruna Moraes Aquino, de 22 anos, ser morta a tiros no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, o namorado dela, Ewerton Fernandes da Silva, 35 anos, foi preso. Ele é o principal suspeito pela morte da jovem, assassinada no dia 1º de setembro de 2021, dentro do carro do companheiro.

De acordo com o delegado da 4ª DP (Delegacia de Polícia) responsável pela investigação, Christian Mollinedo, contra Ewerton havia um mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de feminicídio. O inquérito policial foi relatado e, agora, está na fase de manifestação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para denunciar ou não o indiciado. A prisão ocorreu no dia 30 de outubro, mas o fato só foi relatado hoje pela polícia, sem detalhar onde ele foi encontrado, segundo o Campo Grande News.

Conforme o registro policial, na época do crime, Bruna estava com o namorado em um Volkswagen Gol prata, quando um homem, não identificado, usando roupas escuras e capacete, se aproximou do veículo a pé, parou do lado da porta do passageiro e disparou contra o casal.

O namorado de Bruna contou à polícia que percebeu que havia sido atingido de raspão no braço e, logo em seguida, viu a jovem inconsciente, sangrando muito, por isso, acelerou o carro e foi para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Segundo o depoimento de Ewerton, foram três ou quatro disparos.

Bruna chegou sem vida na unidade de saúde e a polícia foi chamada pelos funcionários da UPA. Na delegacia, Ewerton disse aos policiais que não sabia quem seria o autor dos disparos, mas contou que três dias atrás, entre os dias 29 e 30 de agosto, ele e Bruna foram perseguidos por dois homens em uma moto, que atiraram contra o carro, depois de confusão em casa noturna na Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Salgado Filho.

Na data, a jovem chegou a ser atingida de raspão na nuca, mas preferiu não registrar boletim de ocorrência. Em depoimento, o homem afirmou que o disparo aconteceu depois que ele discutiu com um homem chamado "Wellington", que teria dado em cima da namorada.