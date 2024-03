Dois comerciantes são presos por comércio de produtos impróprios em Maracaju

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em conjunto com a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e PROCON-MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), deflagrou na quarta-feira (20), a operação “Boas Práticas”, no município de Maracaju.

A ação realizada em alusão ao mês do consumidor resultou em duas prisões em flagrante, por exposição à venda de produtos impróprios para consumo e em desacordo com a legislação vigente.

Além das prisões, foram apreendidos no primeiro estabelecimento vistoriado aproximadamente 700 kgs de produtos e no segundo estabelecimento 4037kg de carne imprópria.

Nenhum dos dois comércios possuíam autorização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), para fracionamento e produção de alimentos.

Nos dois locais foram encontradas carnes de abate clandestino, inclusive, em um dos estabelecimentos a força tarefa apreendeu medula, cujo comércio é vedado por ser o príon da vaca louca. A força tarefa encontrou ainda insetos nos alimentos.