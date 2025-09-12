Dois condenados são presos pela Polícia Civil em Aquidauana

Caso investigado pela Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Os mandados foram cumpridos contra dois suspeitos, um homem e uma mulher, ambos com condenações definitivas. A mulher, de 27 anos, foi sentenciada a 1 ano, 2 meses e 22 dias de prisão em regime fechado. Já o homem, de 26 anos, foi condenado a 5 meses e 27 dias.

Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil de Aquidauana cumpriu dois mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal – Infância e Juventude do município. As ações foram conduzidas pelos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Após as diligências, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde passaram pelos procedimentos legais e, em seguida, foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informa que o cumprimento de mandados judiciais é parte do trabalho contínuo da instituição no combate à criminalidade e no apoio à efetividade das decisões judiciais, contribuindo para a segurança pública no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!