Dois condenados são presos pela Polícia Civil em Aquidauana

Prisões foram realizadas nesta sexta-feira (12) por ordem da Vara Criminal do município
Caso investigado pela Polícia Civil de Aquidauana / PCMS
Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil de Aquidauana cumpriu dois mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal – Infância e Juventude do município. As ações foram conduzidas pelos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil.
Os mandados foram cumpridos contra dois suspeitos, um homem e uma mulher, ambos com condenações definitivas. A mulher, de 27 anos, foi sentenciada a 1 ano, 2 meses e 22 dias de prisão em regime fechado. Já o homem, de 26 anos, foi condenado a 5 meses e 27 dias.
Após as diligências, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde passaram pelos procedimentos legais e, em seguida, foram colocados à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil informa que o cumprimento de mandados judiciais é parte do trabalho contínuo da instituição no combate à criminalidade e no apoio à efetividade das decisões judiciais, contribuindo para a segurança pública no município.
