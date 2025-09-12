Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 19:53

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Dois condenados são presos pela Polícia Civil em Aquidauana

Prisões foram realizadas nesta sexta-feira (12) por ordem da Vara Criminal do município

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso investigado pela Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil de Aquidauana cumpriu dois mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal – Infância e Juventude do município. As ações foram conduzidas pelos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Os mandados foram cumpridos contra dois suspeitos, um homem e uma mulher, ambos com condenações definitivas. A mulher, de 27 anos, foi sentenciada a 1 ano, 2 meses e 22 dias de prisão em regime fechado. Já o homem, de 26 anos, foi condenado a 5 meses e 27 dias.

Leia Também

• Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar enteada em Coxim

• Coordenadoria de Polícia Comunitária entrega veículos para aldeias de Miranda

• Polícia Civil incinera 12 toneladas de maconha e 373 kg de cocaína na Capital

Após as diligências, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde passaram pelos procedimentos legais e, em seguida, foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informa que o cumprimento de mandados judiciais é parte do trabalho contínuo da instituição no combate à criminalidade e no apoio à efetividade das decisões judiciais, contribuindo para a segurança pública no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PF deflagra nova fase de operação que apura fraudes no INSS

Tráfico

Irregularidade em farol de LED leva à prisão e apreensão de drogas

Polícia

Incêndio criminoso por ciúmes causa prejuízo de R$ 2 milhões

Mulher confessou crime e foi presa em flagrante

Polícia

Motorista embriagado é flagrado com armas e munições na BR-267

Publicidade

Polícia

Idoso perde quase R$ 11 mil em golpe do falso advogado em Anastácio

ÚLTIMAS

Serviços

Governo Federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas

Mais de 2,3 milhões de beneficiários já aderiram ao acordo de ressarcimento, que segue disponível

Saúde

Casos de dengue apresentam queda em Aquidauana

Município está entre os que registraram baixa incidência nas últimas semanas, mas segue em alerta após óbito confirmado pela doença

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo