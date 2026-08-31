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Dois homens e uma mulher morrem durante confronto com PMs na BR-359

Caso ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, em trecho entre Coxim e a região da Curva da Rosa; trio chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 17:00

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Monza em que os envolvidos estavam / Reprodução/Coxim Agora

Três pessoas morreram durante um confronto com a Força Tática da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (31), na BR-359, entre Coxim e a região da Curva da Rosa, na zona rural do município.

De acordo com informações do Coxim Agora, dois homens e uma mulher estavam em um Chevrolet/Monza, de cor azul, quando ocorreu o confronto com os policiais. Os três foram atingidos por disparos de arma de fogo durante a ocorrência.

Após os tiros, os ocupantes do Monza foram colocados nas viaturas e levadas pela própria equipe da Força Tática ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

Os dois homens chegaram à unidade hospitalar sem sinais vitais. Um deles apresentava ferimento causado por disparo de arma de fogo no lado direito do tórax. A mulher também foi encaminhada pelos policiais e, conforme informações do atendimento hospitalar divulgadas pelo Coxim Agora, deu entrada sem sinais vitais e com ferimentos provocados por disparos. Ela não estava acompanhada por familiares no momento da chegada ao hospital.

Ainda não foi esclarecido se o confronto possui relação com a tentativa de homicídio contra um homem de 33 anos, registrada no fim da manhã desta segunda-feira (31), na Rua Afonso da Costa Campos, no bairro Senhor Divino, em Coxim. Ele foi atingido por vários disparos, com ferimentos na cabeça, na região lombar e nas costas. Devido à gravidade do quadro, a vítima precisou ser intubada e foi encaminhada em vaga zero para Campo Grande após receber os primeiros atendimentos.

A eventual ligação entre as duas ocorrências deverá ser investigada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. O Monza em que os envolvidos estariam ficou com os vidros danificados pelos disparos. A dinâmica do confronto e as circunstâncias que antecederam a ação policial também permanecem sob apuração.

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