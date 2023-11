Dois homens ficam feridos após capotamento na MS-170, em Aquidauana

Divulgação

Dois homens, de 36 e 57 anos, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na MS-170, em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 16h40 de sábado (18).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 16h40, as guarnições de salvamento e de resgate do Corpo de bombeiros de Aquidauana foram acionadas para atenderem duas vítimas de um acidente de trânsito (capotamento), na MS 170, a trinta quilômetros de Aquidauana.

No local, os militares realizaram o atendimento pré hospitalar e imobilizaram um dos ocupantes do veículo, sendo que o motorista foi atendido pelo SAMU. As vítimas foram encaminhadas ao pronto socorro de Aquidauana para atendimento médico.

A vítima atendida pela UR estava desorientada e apresentava lesões na face e lombalgia.