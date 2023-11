Dois jovens são executados com 10 tiros em imóvel na Vila Angélica

Divulgação

Dois jovens, Dorly Ferreira Azevedo e Vitor Lima Prates, ambos de 22 anos, foram executados com 10 tiros na noite desta quarta-feira (15), em um imóvel localizado na Vila Angélica, em Jardim.

A dupla suspeita de efetuar os tiros estava em uma motocicleta e ainda é procurada pelas autoridades.

De acordo com as informações do Campo Grande News, um vizinho contou que estava sentado sob uma árvore, quando viu dois homens se aproximando de moto. A dupla estacionou o veículo e entrou no imóvel, e passou a atirar contra as vítimas.

Na sequência, os dois fugiram sentido a Avenida Duque de Caxias. A Polícia Militar fez diligências, mas ainda não encontrou os suspeitos.

Dorly foi atingido por quatro tiros e morreu no local dos fatos. O corpo foi encontrado caído na sala da casa.

Vitor foi atingido por seis tiros, socorrido e chegou a dar entrada na unidade de saúde de Jardim. Para a PM, ele contou que não conhecia os autores. Vitor precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas morreu no trajeto.