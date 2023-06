Dois mercados são fiscalizados e Decon apreende 837 kg de carne imprópria para consumo

A apreensão de 837 kg de carnes impróprias para consumo aconteceu em dois mercados de Campo Grande, um no Bairro Danúbio Azul e o outro no Pioneiros. A fiscalização aconteceu pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) em parceria com o Procon Municipal, Vigilância Sanitária, Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul).

No Bairro Danúbio Azul, por exemplo, foram apreendidos e descartados 430 kg de carne. O local também não tinha autorização da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Municipal. A equipe ainda encontrou linguiça artesanal, carne em descongelamento e ausência de barreiras sanitárias, além de caixas com larvas de mosquito da dengue. O mercado não tinha nenhuma documentação.

O proprietário só não foi conduzido em flagrante para a delegacia por que havia sido submetido a uma cirurgia e estava muito debilitado, fato comprovado por atestado médico. Já sua esposa possuía idade avançada

Ele contou ainda que não tinha documento porque o terreno onde fica o mercado está sob litígio judicial há amis de 20 anos e a Defensoria Pública luta para regularizar os terrenos e residências, mas ele não consegue obter alvarás enquanto esse processo não for decidido em definitivo.

No Bairro Pioneiros, no mercado foram apreendidos e descartados 407 kg de carnes, além de queijos e ovos de origem clandestina, fogos de artificio vendido em desacordo com a lei estadual, presunto envazado clandestinamente, além de dezenas de produtos industrializados vencidos e linguiças artesanais.

O lugar também não tinha autorização da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Municipal. O mercado também não possui responsável técnico.

O dono, de 48 anos, foi conduzido em flagrante para a delegacia e deve passar por audiência de custódia.

Todos os produtos apreendidos em ambos mercados foram entregues ao Iagro e descartados.