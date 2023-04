Dois morrem em colisão frontal e sete ficam feridos em acidente na MS-157

Veículo destruído na colisão / Foto: Dourados News

Os motoristas identificados como Joceleu Pereira Siqueira e Manoel Messias Ferreira morreram em um grave acidente na madrugada deste domingo, 16, ao colidir de frente na MS-157, em Itaporã.

O motorista que do Fiat Uno, com placas de Amambai, onde estaria Jorceleu, seguia no sentido Itaporã à Maracaju, após a ponte do Rio Santa Maria, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo VW Gol, com placa de Dourados, que saiu da pista e caiu no barranco.

Outras sete pessoas, incluindo crianças, foram socorridas com ferimentos, segundo o Dourados News. Ainda conforme o site, no Uno foram apreendidas latas de cerveja, mas não há confirmação de que o motorista estaria embriagado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local do acidente, além da Perícia e Polícia Civil.