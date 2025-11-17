Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 19:22

Polícia

Dois são presos com 28,2 kg de cocaína escondida em carros na BR-262 de Miranda

Homens foram presos durante abordagem noturna em Miranda

Redação

Publicado em 17/11/2025 às 15:49

Os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 28,2 quilos de pasta-base de cocaína na noite de domingo (16), durante fiscalização na BR-262, em Miranda. A abordagem ocorreu por volta das 22h30, na Unidade Operacional do Guaicurus.

Os policiais pararam um Nissan Livina, conduzido por um boliviano de 31 anos, e um VW Tiguan, dirigido por outro boliviano, de 24. Ambos disseram estar retornando de Corumbá com destino a São Paulo, onde afirmaram residir e trabalhar.

Durante a vistoria detalhada, a equipe identificou sinais de manipulação nas partes plásticas dos veículos. No Livina, estavam escondidos 15 kg de pasta-base de cocaína. No Tiguan, outros 13,2 kg foram encontrados na estrutura do carro.

A dupla foi presa em flagrante. Os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.

