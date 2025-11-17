Dois são presos com 28,2 kg de cocaína escondida em carros na BR-262 de Miranda

Os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 28,2 quilos de pasta-base de cocaína na noite de domingo (16), durante fiscalização na BR-262, em Miranda. A abordagem ocorreu por volta das 22h30, na Unidade Operacional do Guaicurus.

Os policiais pararam um Nissan Livina, conduzido por um boliviano de 31 anos, e um VW Tiguan, dirigido por outro boliviano, de 24. Ambos disseram estar retornando de Corumbá com destino a São Paulo, onde afirmaram residir e trabalhar.

Durante a vistoria detalhada, a equipe identificou sinais de manipulação nas partes plásticas dos veículos. No Livina, estavam escondidos 15 kg de pasta-base de cocaína. No Tiguan, outros 13,2 kg foram encontrados na estrutura do carro.

A dupla foi presa em flagrante. Os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!