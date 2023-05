Dois são presos com 400kg de maconha durante abordagem da PMA na MS-142

Na tarde desta quinta-feira, 15,na MS 142, em São Gabriel do Oeste, dois homens foram presos com 400kg de maconha.

De acordo com a polícia, guarnição da Polícia Militar Ambiental do municipio realizava patrulhamento durante a tarde pela rodovia MS-142 na região conhecida como Ponte da Matinha, se deparou com dois homens em dois veículos parados à margem da via.

Os policiais pararam para averiguar a situação e, durante a fiscalização, localizaram na carroceria de um dos veículos 400 kg de substância análoga à maconha e dois galões de combustível. Ao questionar os acusados, eles relataram que haviam parado para realizar o abastecimento dos veículos com o combustível dos galões.

Ainda, informaram que foram contratados para pegar os veículos em um posto de combustível na cidade de Campo Grande - MS e entregá-los no estado de Goiás. Um veículo era usado para o transporte da droga e o outro seria o batedor. Os acusados ainda informaram aos policiais ambientais que receberiam o valor de R$ 10 mil, cada um, ao chegarem no destino. Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão aos traficantes, os quais foram conduzidos à Delegacia de São Gabriel do Oeste, juntamente com a droga e os veículos.