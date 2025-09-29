Dois são presos com drogas durante patrulha em Miranda

Homens foram abordados em atitude suspeita e encaminhados à delegacia
Uma equipe do 7º BPM realizava patrulhamento em Miranda quando abordou dois homens em atitude suspeita / Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar
Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos na noite de sábado, 27, com drogas.
Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do 7º BPM realizava patrulhamento em Miranda quando abordou dois homens em atitude suspeita.
Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.
