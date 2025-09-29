Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 18:11

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Dois são presos com drogas durante patrulha em Miranda

Homens foram abordados em atitude suspeita e encaminhados à delegacia

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 17:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma equipe do 7º BPM realizava patrulhamento em Miranda quando abordou dois homens em atitude suspeita / Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos na noite de sábado, 27, com drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do 7º BPM realizava patrulhamento em Miranda quando abordou dois homens em atitude suspeita.

Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Miranda

Policial

Acidente entre carretas deixa homem morto em Campo Grande

Polícia

Homem é morto a facadas após negar cerveja a desconhecido em Sidrolândia

Vítima tentou proteger amigo que também foi ferido no rosto

Polícia

PM detém homem por violência e embriaguez ao volante em Aquidauana

Publicidade

Concurso

Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

ÚLTIMAS

Esporte

Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

A expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo